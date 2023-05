Patente digitale, che cos'è e come funziona

2/9 ©Ansa

L'app IO, molto utilizzata durante l'emergenza Covid per la richiesta di vari bonus governativi e per il Green Pass, sarà fondamentale per la versione elettronica della tradizionale patente di guida in formato cartaceo. La patente digitale sarà infatti memorizzata e resa accessibile tramite l'app, punto centralizzato di accesso ai servizi pubblici digitali

App IO, l’applicazione per l’accesso ai servizi della PA