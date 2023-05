Pagamenti Inps maggio 2023: le date da segnare sul calendario

2/7 ©IPA/Fotogramma

PENSIONI - Come ogni mese, anche il pagamento della pensione di maggio 2023 avverrà con data valuta al primo giorno del mese per tutti (in questo caso sarà martedì 2 maggio). Per chi ritira la pensione presso gli sportelli di Poste Italiane il pagamento partirà sempre dalla mattina del 2 maggio, a seconda dell’iniziale del proprio cognome

Pensioni, gli aumenti di maggio 2023: a chi spettano e quando arrivano i pagamenti