2/11 ©IPA/Fotogramma

Cambia la platea di beneficiari per il nuovo strumento di contrasto alla povertà, che - secondo quanto trapelato - potrà essere chiesto solamente dai nuclei familiari in cui ci sono disabili, minorenni oppure over 60. Il suo importo potrà arrivare a 500 euro al mese, moltiplicati per la scala di equivalenza fino a un massimo di 2,2 (2,3 nel caso di disabili gravi)

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia