INCENTIVI PER ASSUNZIONI NEET - Una delle novità più attese riguarderà i datori di lavoro privati: per coloro che assumeranno dal 1 giugno al 31 dicembre 2023 under 30 Neet - giovani che non studiano e non lavorano - e che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” potranno presentare domanda per ottenere “un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali"

Neet, in arrivo incentivi per chi assumerà giovani. Ecco cosa sappiamo