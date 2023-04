Neet, in arrivo incentivi per chi assumerà giovani. Ecco cosa sappiamo

1/10 ©IPA/Fotogramma

Il governo Meloni è al lavoro per contrastare il fenomeno dei “Neet”, i circa 3 milioni di giovani italiani che non studiano e non lavorano. Il primo passo concreto sarà un nuovo incentivo rafforzato che arriverà nel decreto Lavoro, la cui bozza è attesa nei prossimi giorni al tavolo del Consiglio dei ministri

Neet, in Italia sono oltre 3 milioni i giovani che non studiano e non lavorano. I DATI