Addio al Reddito di cittadinanza, dal 2024 arriva l'Assegno di inclusione. Cosa sappiamo

SDA. Per le persone tra i 18 e i 59 anni non disabili e non impegnate in attività di cura in situazione di povertà, quindi, arriva a partire dal primo settembre 2023 lo "Strumento di attivazione" (Sda), la misura che sostituirà il Reddito di cittadinanza per le persone occupabili. Per le famiglie con figli minori, anziani o disabili il Reddito, come detto, sarà sostituito dall'Assegno di inclusione