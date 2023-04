Imprese, a Bolzano meno tasse. Pressione più alta ad Agrigento

6/8 ©IPA/Fotogramma

A pesare maggiormente nella tassazione delle imprese residenti in questi Comuni è l'elevato ammontare di tassazione degli immobili produttivi ai fini Imu, la cui incidenza sul Ttr è superiore in media all'1,06% della tassazione complessiva dovuta sia per gli immobili accatastati come C3 che come C1. Altro fattore a incidere in maniera significativa sul Ttr è l'aliquota di Tari dovuta