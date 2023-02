In 10 anni spariti 100mila negozi. Giù librerie, aumentano farmacie

7/16

Rispetto al 2012, invece, le perdite oggi valgono quasi 100mila unità per il dettaglio in sede fissa, di cui circa un quarto nelle 120 città considerate. Guardando alle percentuali, tra il 2012 e il 2022 in Italia la riduzione è stata del 18% per il commercio al dettaglio in sede fissa, 17,1% per il commercio ambulante. In crescita del 3,2% alberghi, bar e ristoranti. Considerando le 120 città, abbiamo un calo del 18,3% per il commercio al dettaglio in sede fissa, 18,8% per il commercio ambulante. In crescita del 6,6% alberghi, bar e ristoranti