Nuove assunzioni in Barilla, le posizioni aperte e come candidarsi

Barilla, la nota azienda del settore alimentare, ha aperto la selezione di nuovo personale e offre molte opportunità lavorative a chi è in cerca di lavoro. Ecco quali sono le posizioni aperte e come fare a candidarsi.

Le posizioni aperte

Le nuove assunzioni di Barilla riguardano soprattutto la sede di Parma, per la quale sono ricercate diverse figure professionali: Controller – Logistics Area; Cyber Security Professional; E-Commerce Junior Key Account; Global Corporate Cybersecurity Manager; Health & Safety Manager; Internal Audit Internship; Internship Digital Marketing & PR; Internship HR; IT Solution Designer and Project Lead (Manufacturing & Purchasing area); Quality and Food Safety Specialist. L’azienda sta cercando figure professionali anche in altre sedi: Maintenance Manager – Melfi (Potenza); Plant Engineer (Foggia); Process Improvement Line Leader (Ascoli Piceno); Technical Area Manager (Novara). Infine, non mancano offerte di lavoro anche all’estero con la ricerca di manager, operai, tecnici, ingegneri, amministrativi e altri profili da assumere per Stati Uniti; Canada; Emirati Arabi; Croazia; Grecia; Polonia; Svezia; Francia; Norvegia; Germania; Svizzera.