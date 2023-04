9/10 ©Ansa

"La riduzione di due punti del governo Draghi costava 4,5 miliardi, non so con tre miliardi cosa vogliono fare. Non conosciamo il testo e non siamo stati coinvolti per discutere, il governo continua a mantenere un approccio che non è utile né per il governo né per il Paese”, ha attaccato il leader sindacale