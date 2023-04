1/8 ©IPA/Fotogramma

Ci sono anche "interventi in materia di disciplina pensionistica" tra i 21 "collegati alla decisione di bilancio" che il governo elenca "a completamento della manovra 2023-2025" nel Def appena pubblicato. E così Quota 41 - misura cavallo di battaglia della Lega - sparisce: per l’uscita anticipata dal lavoro con 41 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica, al momento non ci sono le coperture. Ma questo resta comunque un progetto che il governo intende portare avanti entro fine legislatura

Pensioni minime, ufficiale aumento per assegni fino a 600 euro. Importi e tempistiche