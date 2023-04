1/4 ©Ansa

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Def, il primo del governo Meloni. Nel Documento di economia e finanza il Prodotto interno lordo per il 2023 è previsto in aumento tendenziale dello 0,9%, leggermente di più dello 0,6% previsto. Migliora anche il deficit di bilancio in rapporto allo stesso Pil, scendendo dal 4,5% delle precedenti previsioni al 4,35% tendenziale

