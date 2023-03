Superbonus 110%, Giorgetti: "Ha generato 120 mld di debito pubblico"

Intervenendo a un convegno sui bonus edilizi a Roma organizzato da Eutekne, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha affermato che sul superbonus e il meccanismo della cessione del credito "siamo dovuti intervenire d'urgenza per mettere in sicurezza i conti dello Stato ed evitare che nuovi illusi venissero attratti dalla trappola dello sconto in fattura. Mi stupisco che una parte della classe dirigente non lo capisca". Il ministro ha sottolineato che il meccanismo della super agevolazione sui lavori edilizi "ha generato 120 miliardi di debito maturato" che lo Stato "dovrà pagare". "Non potevamo procrastinare un solo giorno di più", ha aggiunto ribadendo che il Governo. "Non è disponibile a spostare la data del blocco".

"Banche e Assicurazioni hanno ampio spazio per usare i propri F24"

"La stagione dei superbonus al 110% non tornerà più", ha ribadito il ministro dell'Economia, spiegando che è "aperto al confronto per un secondo tempo sostenibile del meccanismo della cessione del credito". In futuro le nuove agevolazioni dovranno "camminare su solide gambe che tengano conto delle nuove regole di contabilità" stabilite da Eurostat. Per quanto riguarda la proposta di consentire alle banche di compensare con gli F24 dei loro clienti i crediti d'imposta del superbonus che acquistano "anzichè compensarli con i propri F24", Giorgetti ha spiegato che il Governo è "freddo, perché i numeri di cui dispone l'Agenzia delle Entrate che, lo sottolineo, non sono stime, ma dati consuntivi incontrovertibili, ci dicono che molte banche e assicurazioni sono ben lontane dall'aver già acquisito volumi di crediti d'imposta tali da rischiare di non avere spazio per poterli utilizzare nei propri F24 che presenteranno da qui al 2026".