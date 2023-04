3/9 ©IPA/Fotogramma

OLTRE LA PENSIONE – Sempre per quanto riguarda il mondo del lavoro arriva l’estensione fino al 2026 (anche per gli enti per i quali viene prevista la ratifica della nomina con la sola informativa alle Camere) della possibilità di un incarico retribuito ai vertici del settore pubblico per coloro che sono in pensione

Pnrr, cosa è il Piano nazionale ripresa e resilienza