5/10 ©IPA/Fotogramma

In dettaglio gli obiettivi individuati per questa componente sono anzitutto la prevenzione e il contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni di instabilità idrogeologica e sulla vulnerabilità del territorio nelle aree urbane. In questo ambito sono previsti interventi strutturali e non strutturali per la gestione del rischio di alluvioni e la riduzione del rischio idrogeologico (comprese l'innovazione e la digitalizzazione delle reti di monitoraggio territoriale)

Alluvione nelle Marche, Curcio a Sky TG24: "Dobbiamo abituarci a questi eventi"