Maltempo Marche, Curcio a Sky TG24: "Abituarci a questi eventi"

Il capo della Protezione civile ha messo in guardia su questi eventi che potrebbero capitare sempre più spesso. Intanto sulla bomba d'acqua nel marchigiano dice che "il bilancio è in aggiornamento"

È di sette vittime e vari dispersi il bilancio del maltempo che ha colpito tra la serata di giovedì e la notte l’intera zona dell'Anconetano, nelle Marche (LE FOTO). A Sky TG24 è intervenuto il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio che ha parlato di un "fenomeno temporalesco violento". In particolare Curcio ha sottolineato che "è caduta una quantità notevole di acqua, più 400 mm in alcune aree, che corrispondono a un terzo di quanta acqua cade in tutto anno. Comprendiamo, così, che si è trattato di un disastro anche a valle. Ora la perturbazione si è spostata, ma intanto lavoriamo nel minor tempo possibile dando la priorità alla ricerca dei dispersi" ha detto il capo della Protezione civile.