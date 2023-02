5/8

Uno degli obiettivi cardine è la velocizzazione dei procedimenti. Finora c’era la possibilità di fare un accordo extragiudiziale. In quel caso oltre al tempo della separazione si dovevano attendere 6 mesi più un mese per il divorzio. Oppure andare in tribunale sia in modo consensuale sia non consensuale con tempi più dilatati. Quello che dovrebbe accadere con la riforma Cartabia è che l’intero iter vada a concludersi in 8-12 mesi