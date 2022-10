2/8 ©IPA/Fotogramma

IL CASO – A dare vita a questa ordinanza è stata una sentenza con la quale la Corte d’Appello, nel decidere l’ammontare del mantenimento dovuto dall’ex marito, aveva preso in considerazione la sola durata del matrimonio, ignorando però il periodo di convivenza more uxorio che la coppia aveva trascorso prima del fatidico sì. I giudici territoriali si erano basati sul dato letterale della legge 898/1970 sull’assegno di divorzio, che fa riferimento alla sola durata del matrimonio, non considerando altri periodi

