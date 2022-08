Bonus padri separati da 800 euro, Bonetti firma decreto: cosa sapere

8/10 ©IPA/Fotogramma

Come si legge nel testo, riportato da Il Messaggero, "il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, nonché dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore". Per richiederlo è necessario che Il reddito del richiedente, nell’anno in cui si chiede il sostegno, "sia inferiore o uguale a 8.174,00 euro"