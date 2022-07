Il Voucher connettività è un’agevolazione erogata dallo Stato per favorire la diffusione della banda larga in Italia e potenziare l’accesso veloce ai servizi digitali. In una prima fase era destinato alle famiglie meno abbienti, poi a imprese e possessori di Partita Iva, a breve anche a tutte le famiglie che non hanno una connessione o che vogliono un servizio più veloce per le proprie utenze domestiche