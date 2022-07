3/10 ©IPA/Fotogramma

Ridurre l’Iva per carne, pesce e derivati dal 10% al 5% avrebbe invece ben altri costi: 319 milioni per la carne bovina, 318 milioni per il pollo, 250 milioni per il pesce e 90 milioni per le uova

