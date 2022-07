7/10 ©IPA/Fotogramma

L’aumento dei costi colpisce anche l'intera filiera agroalimentare. Nelle campagne “più di un’azienda agricola su 10 (11%) è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell'attività. Circa 1/3 del totale nazionale (30%) si trova costretta a lavorare in una condizione di reddito negativo. In agricoltura si registrano aumenti dei costi che vanno dal +170% dei concimi al +90% dei mangimi e al +129% per il gasolio”