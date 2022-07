1/11 ©Ansa

Voli internazionali e alberghi, passando per il noleggio di mezzi di trasporto. Con l’aumento dell’inflazione, non è confortante il quadro per chi sta per andare in vacanza. A segnalarlo è l’Unione Nazionale Consumatori. L’associazione di categoria ha elaborato i dati Istat sui prezzi al consumo stilando quattro classifiche: i servizi che a giugno hanno registrato i maggiori rialzi annui per quanto riguarda le voci legate alle vacanze, i rialzi dei prodotti alimentari, le classifiche assolute dei rincari mensili e annuali

GUARDA IL VIDEO: Istat: inflazione giugno +8%, record dal 1986