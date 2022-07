10/10 ©Ansa

Per questo i rimedi restano differenti. Come evidenzia Il Sole 24 Ore, se da un lato l’aumento dei tassi di interesse della Federal Reserve ha un senso, perché aumenta rapidamente i costi di indebitamento per consumatori ed imprese e raffredda la domanda di beni e servizi, dall’altro la Bce non può fare lo stesso, perché la sua inflazione è legata all’energia. Per questo è costretta a "rallentare" la domanda, fino quasi a rischiare la recessione