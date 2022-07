Gaffe Biden, legge dal gobbo "Fine citazione. Ripetere frase". VIDEO

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo

Gaffe per il presidente Usa Joe Biden. Durante la conferenza stampa in cui stava annunciando di aver firmato un ordine esecutivo con misure a sostegno del diritto all’aborto, Biden – dal gobbo che stava utilizzando per leggere il discorso - ha letto per sbaglio anche alcuni suggerimenti lasciati dai suoi collaboratori. “È interessante notare che la percentuale di donne che si sono registrate per votare è sempre superiore alla percentuale di uomini che lo fanno”, ha detto il capo della Casa Bianca, prima di aggiungere “fine citazione, ripetere frase”. Un consiglio che gli esperti di comunicazione del suo team avevano inserito sul gobbo per rendere più incisivo il discorso, scambiato da Biden come parte dell’intervento vero e proprio.