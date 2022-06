11/13 ©Ansa

In ogni caso, in alcuni Stati il diritto all’aborto rimarrà, come in California e New York. "L'accesso all'aborto è un fondamentale diritto umano e resta sicuro, accessibile e legale a New York", ha detto la governatrice dello Stato Kathy Hochul. "A coloro che vogliono un aborto nel Paese sappiate che qui siete le benvenute. Faremo ogni sforzo per assicurare che i servivi riproduttivi restino disponibili e accessibili per voi", ha assicurato il sindaco della Grande Mela Eric Adams