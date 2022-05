6/10 ©Getty

La Corte Suprema non legalizzò l'aborto di per sé, bensì decise che il diritto all'interruzione di gravidanza rientrava in quei diritti alla privacy garantiti dal 14esimo emendamento, puntualizzando che non è un "assoluto" ma deve essere bilanciato dai governi con regole che "tutelino la salute delle donne e del feto". Norma è morta nel 2017 in una casa di cura in Texas dopo che negli anni '70 dovette partorire il bambino che non voleva