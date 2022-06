Usa, la Corte suprema abolisce la sentenza sul diritto all'aborto

Revocata la Roe v. Wade del 1973 che aveva legalizzato il diritto all'interruzione di gravidanza. La decisione lascia liberi gli Stati di usare la loro legislazione in materia. Proteste degli abortisti ascolta articolo Condividi

La Corte suprema Usa ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato l'aborto negli Usa. Ora quindi i singoli Stati saranno liberi di applicare le loro leggi in materia. Pochi minuti dopo la decisione dei massimi giudici è scoppiata la protesta fuori dalla Corte. I manifestanti stanno aumentando ogni minuto che passa. C'è anche un contigente di anti-abortisti che si sono abbracciati e hanno esultato alla notizia.



I giudici: "La Costituzione non garantisce l'aborto"

"La Costituzione non garantisce un diritto all'aborto", si legge nella sentenza appoggiata dalla maggioranza conservatrice della Corte che ribadisce che "l'autorità di regolare l'aborto torna al popolo ed ai rappresentanti eletti", vale a dire autorizza gli Stati alla possibilità di vietarlo. La decisione è stata presa nel caso "Dobbs v. Jackson Women's Health Organization", in cui i giudici hanno confermato la legge del Mississippi che proibisce l'interruzione di gravidanza dopo 15 settimane. A fare ricorso era stata l'unica clinica rimasta nello Stato ad offrire l'interruzione di gravidanza.

Tre giudici liberal votano contro: "Donne hanno perso una tutela costituzionale"

"L'aborto presenta una profonda questione morale. La costituzione non proibisce ai cittadini di ciascuno Stato di regolare o proibire l'aborto", scrivono i giudici. "La Roe vs Wade è stata sbagliata fin dall'inizio in modo eclatante", ha scritto il giudice Samuel Alito nel dispositivo. "Il suo ragionamento - aggiunge - è stato eccezionalmente debole, e la decisione ha avuto conseguenze dannose". "Ha infiammato il dibattito - continua - e allargato le divisioni". Una bozza trapelata nelle scorse settimane (redatta dal giudice Alito, risalente a febbraio e confermata poi come autentica dalla corte) aveva indicato che la maggioranza dei 'saggi' erano favorevoli a ribaltare la Roe v Wade, suscitando vaste polemiche e proteste negli Usa. Tre giudici liberal - Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Stephen Breyer - hanno votato contro la decisione. "Tristamente", molte donne "hanno perso oggi una tutela costituzionale fondamentale. Noi dissentiamo", hanno dichiarato in una nota congiunta.

In Usa 26 Stati hanno leggi restrittive in materia di aborto

Su 50 Stati, 26 (tra cui Texas e Oklahoma) hanno leggi più restrittive in materia di interruzione di gravidanza. Nove hanno dei limiti sull'aborto che precedono la sentenza 'Roe v. Wade', e che non sono ancora stati applicati ma che ora potrebbero diventare effettivi, mentre 13 hanno dei cosiddetti 'divieti dormienti' che dovrebbero entrare immediatamente in vigore.

La protesta fuori dalla Corte Suprema delle organizzazioni pro choice

Già prima della diffusione, poco dopo le 10 ora locale, della decisione ufficiale con cui la Corte Suprema ha annullato la sentenza che da 50 anni garantisce il diritto all'aborto negli Usa, centinaia di persone, in maggioranza donne, si sono riunite per protestare di fronte all'edificio che ospita il massimo organismo giuridico americano. E le principali organizzazioni pro choice hanno diffuso un comunicato in cui denunciano "ogni tattica e minaccia di gruppi che usano la distruzione e le violenza come mezzo, non parlano per noi, i nostri sostenitori, le nostre comunità e il nostro movimento", si legge nella dichiarazione di Planned Parenthood, Naral Pro-Choice America e Liberate Abortion Campaign. "Siamo impegnati a proteggere ed espandere l'accesso all'aborto e alla libertà riproduttiva attraverso un attivismo pacifico e non violento", concludono.

Esultano i leader repubblicani

Il leader dei repubblicani alla Camera, Kevin McCarthy, ha accolto alla decisione della Corte twittando: "Paludo a questa storica sentenza che salva vite umane". Anche il capo dell'Elefantino in Senato, Mitch McConnell, ha esultato, definendo la sentenza come "coraggiosa" e "corretta. Una storica vittoria per al costituzione e la società". L'ex vicepresidente americano Mike Pence ha affermato: "La vita ha vinto".



Obama accusa: "Attaccate le libertà di milioni di americani"

L'ex presidente Usa Barack Obama si è schierato contro la sentenza della Corte Suprema, accusandola di aver "attaccato le libertà fondamentali di milioni di americani". La speaker della Camera, la democratica Nancy Pelos, ha definito la decisione "crudele" e "scandalosa". Alle elezioni di novembre, aggiunge, ci ssaranno in gioco "i diritti delle donne".