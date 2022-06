Corte suprema Usa abolisce sentenza per diritto ad aborto: le reazioni

“È una brutta giornata per gli Stati Uniti. Sono sbalordito, è una decisone crudele. Così torniamo indietro nel tempo”. Sono queste le parole di Joe Biden, il presidente degli Usa in un discorso tenuto dopo la decisione della Corte suprema che ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato l'aborto negli Usa. “Roe v. Wade era la scelta giusta, la legge è stata abolita da tre giudici scelti da Trump e la Corte suprema ha tolto un diritto costituzionale. Il Congresso la ripristini perché la salute delle donne americane è a rischio, i medici saranno criminalizzati. La lotta non finisce qui” ( COSA CAMBIA DA OGGI ). Dal Vaticano è invece arrivato il commento della Pontificia Accademia per la Vita: "Il parere della Corte mostra come la questione dell'aborto continui a suscitare un acceso dibattito. Il fatto che un grande Paese con una lunga tradizione democratica abbia cambiato la sua posizione su questo tema sfida anche il mondo intero".

Le critiche: da Obama a Hillary Clinton

Tantissime le critiche arrivate in queste ore, dopo la sentenza. L’ex presidente Barack Obama ha detto che la Corte Suprema ha "attaccato le libertà fondamentali di milioni di americani" con la sua decisione. Anche Michelle Obama ha commentato la sentenza: "Ho il cuore spezzato per gli americani che hanno perso il diritto fondamentale di assumere decisioni informate" in merito al loro corpo. È una decisione orribile, avrà delle conseguenze devastanti”. La speaker della Camera negli Usa, la democratica Nancy Pelosi, parla di una decisione "crudele" e “scandalosa”. L'aborto è "stato un diritto per 50 anni": la decisione della Corte Suprema è un "insulto" per le donne. Anche Hillary Clinton bolla la decisione della Corte Suprema sull'aborto come un'"infamia", un "passo indietro per i diritti delle donne e i diritti umani". "Molti americani ritengono che la decisione di avere un figlio sia una decisione sacra e dovrebbe rimanere fra la donna e il suo medico", aggiunge.

New York: qui aborto legale, siete le benvenute

Il governatore dello Stato Kathy Hochul fa sapere che "l'accesso all'aborto è un fondamentale diritto umano e resta sicuro, accessibile e legale a New York". Le fa eco il sindaco della Grande Mela, Eric Adams: "A coloro che vogliono un aborto nel Paese sappiate che qui siete le benvenute. Faremo ogni sforzo per assicurare che i servivi riproduttivi restino disponibili e accessibili per voi", assicura. Poco dopo la sentenza, i giudici liberal della Corte Suprema Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Stephen Breyer, che hanno votato contro la decisione di capovolgere la Ros v. Wade, hanno detto che "tristemente", molte donne "hanno perso oggi una tutela costituzionale fondamentale. Noi dissentiamo".