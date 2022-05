Usa, lo Stato dell'Oklahoma vara la legge più restrittiva su aborto

La legge

approfondimento

Come scrive anche la Cnn, in base al provvedimento, l'aborto è proibito in ogni fase della gravidanza, tranne che per emergenze mediche o quando è frutto di stupro, incesto e aggressione sessuale. Dopo la firma della legge, il governatore ha spiegato: ”Ho promesso agli abitanti dell’Oklahoma che da governatore avrei firmato ogni singolo documento legislativo pro-vita che sarebbe arrivato sulla mia scrivania e oggi sono felice di poter tener fede a quella promessa”.