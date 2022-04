Oklahoma, nuova legge vieta aborto: si rischiano 10 anni di carcere

Mondo

Usa Weekly News, Biden: prepariamoci a lunga battaglia per libertà

Missione europea per Joe Biden che questa settimana ha incontrato gli alleati Nato, G7 e Consiglio europeo per discutere la risposta “all’attacco immotivato e ingiustificato della Russia all’Ucraina”. Biden ha definito Putin criminale di guerra, dittatore macellaio e, nel suo discorso a Varsavia, ha detto che “la battaglia per la libertà sarà lunga e dolorosa” ma gli Usa 'non abbandoneranno mai l’Europa al suo destino né l’Ucraina, che sosterranno fino alla vittoria” A cura di Valentina Clemente

Telefonata tra leader – Prima del viaggio in Europa, Biden ha avuto un incontro telefonico con Draghi, Macron, Johnson e Scholz in cui sono state discusse “le gravi preoccupazioni per le tattiche brutali della Russia in Ucraina, compresi gli attacchi ai civili”. Secondo una nota pubblicata dalla Casa Bianca, Joe Biden e i leader europei “hanno discusso dei recenti sforzi diplomatici a sostegno del tentativo dell’Ucraina di raggiungere un cessate il fuoco”

Uniti contro attacco ingiustificato – “Oggi a Bruxelles incontro i nostri alleati della Nato, i membri del G7 e il Consiglio europeo per discutere la nostra risposta in corso all’attacco immotivato e ingiustificato della Russia all’Ucraina. Siamo uniti in difesa della democrazia e con il popolo ucraino”. Il presidente Biden ha aggiunto a queste parole, scritte su Twitter, una foto che lo ritrae insieme a tutti i leader dei paesi aderenti alla NATO