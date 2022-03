Usa Weekly News, Biden: prepariamoci a lunga battaglia per libertà

10/20 Twitter MorawieckiM

Biden in Poland /4 - “Sono molto impressionato dalla sincerità e dall’apertura di questa gente. È incredibile vedere tutti questi bambini che vogliono solo un abbraccio. Voglio ringraziarli, mi rendono orgoglioso”, ha detto Biden dopo il bagno di folla allo Stadio Nazionale per incontrare gli ucraini fuggiti in Polonia. Allo stadio i rifugiati aspettano in fila per legalizzare il loro soggiorno e per ricevere l’omologo del codice fiscale con il quale potranno avere accesso all’assistenza sanitaria e ad altri benefici sociali in Polonia