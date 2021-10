Papa: "L'aborto è omicidio, sì all'obiezione di coscienza"

"Il nostro dovere è la vicinanza: stare vicino alle situazioni, specialmente alle donne, perché non si arrivi a pensare alla soluzione abortiva, perché in realtà non è la soluzione" ha detto Bergoglio al Congresso dei farmacisti ospedalieri

L'aborto è un "omicidio. Non è lecito diventare complici". Lo ribadisce il Papa, ricevendo in udienza i partecipanti al Congresso promosso dalla Società italiana di farmaceutica ospedaliera. "Sull'aborto - ricorda Francesco ai farmacisti - sapete che sono molto chiaro: si tratta di un omicidio. Il nostro dovere è la vicinanza: stare vicino alle situazioni, specialmente alle donne, perché non si arrivi a pensare alla soluzione abortiva, perché in realtà non è la soluzione".