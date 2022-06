Usa, Biden: "Cambieremo la decisione della Corte suprema sull'aborto"

Il presidente americano Joe Biden, nel corso della conferenza stampa al termine del vertice Nato, si è detto pronto a cambiare le regole del Parlamento americano pur di garantire il diritto all’aborto negli Usa. "Avrò un incontro con i governatori per decidere i prossimi passi da fare sull'aborto. È necessario trasformare in legge la Roe v. Wade” ha detto Biden, aggiungendo di essere disposto a "abolire la regole dell'ostruzionismo" al Senato pur di trasformare la sentenza in legge.

Biden: "Sosterremo Kiev per tutto il tempo che serve"

A proposito della guerra in Ucraina, al centro del vertice Nato Biden ha ribadito: "Noi sosterremo Kiev per tutto il tempo che serve. I russi hanno perso 15 anni di sviluppo della loro economia, c'è stato il primo default in 100 anni, hanno difficoltà nella produzione del petrolio perché hanno bisogno di tecnologia americana e vi è una situazione simile nel settore militare". "Non so come finirà- ha aggiunto - ma non finirà con la sconfitta dell'Ucraina".