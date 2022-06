Vertice Nato, Biden: più forze Usa in Europa, anche inItalia

Il presidente americano ha spiegato che Washington rafforzerà la sua presenza militare sul suolo europeo. Poi ha sottolineato: Putin voleva il "modello Finalndia" per l'Europa, e invece ottiene "il modello Nato". Mosca: allargamento dell'Alleanza è "mossa destabilizzante"

Gli Usa rafforzeranno la loro presenza militare in Europa, incluse capacità difensive aeree aggiuntive in Germania e Italia. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden aprendo il summit Nato di oggi a Madrid. Vladimir Putin voleva il "modello Finlandia" per l'Europa, e invece ottiene il "modello Nato", ha poi aggiunto Biden (GLI AGGIORNAMENTI LIVE SULLA GUERRA).