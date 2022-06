Nato, Stoltenberg alla vigilia del vertice: “A Madrid svolta epocale”

Nella capitale spagnola sono arrivati i leader che parteciperanno ai due giorni d'incontri del 29 e 30 giugno. Il segretario generale dell'Alleanza esprime cautela sull'ingresso di Stoccolma e Helsinki: "Non prometto niente". Il presidente Usa Joe Biden: “Prenderemo nuovi impegni per un impressionante schieramento di forze a 360 gradi". Incontro tra Turchia, Svezia e Finlandia ascolta articolo Condividi

È tutto pronto per il summit della Nato a Madrid del 29 e 30 giugno. I 30 leader dell'Alleanza Atlantica sono già arrivati nella capitale spagnola. In attesa dell'inizio degli incontri, il segretario generale dell'Alleanza Jens Stoltenberg ha affermato che il vertice "è fondamentale e segnerà un cambiamento epocale" e ha espresso cautela sull'ingresso di Stoccolma e Helsinki: "Non prometto niente". In occasione del vertice Nato, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato l'omologo finlandese Sauli Niinisto, la prima ministra svedese Magdalena Andersson e Stoltenberg. Il presidente Usa Joe Biden: "Nuovi impegni per un impressionante schieramento di forze a 360 gradi".

Stoltenberg: "Accordo su un pacchetto di aiuti concreto" leggi anche Nato, Stoltenberg: “Al lavoro per accordo Turchia-Svezia-Finlandia” Il segretario generale della Nato, in una dichiarazione congiunta con il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha spiegato che nel vertice di Madrid ci sarà un accordo su "un pacchetto di aiuti completo" per l'Ucraina e "l'auspicio è che ci siano progressi" nel dossier di adesione di Svezia e Finlandia. Inoltre ha affermato che il summit darà vita "a un nuovo concetto strategico in questo mondo meno prevedibile" e ha sottolineato che "le sanzioni sono il prezzo della libertà. Bisogna abbandonare presto il petrolio e il gas russi. Più investimenti nella Difesa". Parlando alla sessione pubblica, ha aggiunto: "Dall'Artico al Sahel, il cambiamento climatico è un moltiplicatore delle crisi, poiché devasta le comunità. Dunque impatta la nostra sicurezza e rientra nelle competenze della Nato: vogliamo stabilire il 'gold standard' dal punto di vista della sicurezza, comprendendo le sfide che pone, adattando le nostre capacità militari e tagliando le emissioni. Oggi presentiamo agli alleati il primo studio sui rischi che pone il cambiamento climatico per l'alleanza".

Biden: "Riuniti per difendere la sicurezza" leggi anche Ucraina, Medvedev: "Se Nato invade Crimea sarà terza guerra mondiale" Il presidente americano Joe Biden, al termine di un colloquio bilaterale con Pedro Sanchez, ha "ringraziato personalmente" il premier spagnolo per aver ospitato il summit e per l'impegno della Spagna all'interno dell'alleanza. "Stiamo segnando i quarant'anni dall'ingresso nella Nato della Spagna, un alleato indispensabile - ha detto Biden - oggi siamo qui riuniti per difendere la sicurezza condivisa - e sottolineo condivisa - di fronte alle sfide del futuro". Il presidente americano ha spiegato che l'alleanza assumerà "una postura adatta al nuovo contesto di sicurezza europeo".

Vertice tra Erdogan, Niinisto e Andersson approfondimento Svezia e Finlandia nella Nato: cosa cambierebbe a livello militare Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato l'omologo finlandese Sauli Niinisto, la prima ministra svedese Magdalena Andersson e il segretario generale dell'Alleanza atlantica Jens Stoltenberg per parlare dell'opposizione della Turchia alla candidatura dei Paesi scandinavi a entrare nell'Alleanza a causa di legami con gruppi ritenuti terroristi da Ankara. Prima di partire per Madrid, Erdogan ha affermato di non voler "più sentire parole vuote, vogliamo vedere risultati". "Dall'appartenenza alla Nato derivano responsabilità, Svezia e Finlandia devono tenere in considerazioni le preoccupazioni della Turchia", ha detto il presidente turco durante una conferenza ad Ankara. Inoltre, per il 29 giugno è in programma ad Ankara un incontro riguardante "consultazioni politiche" tra il viceministro degli Esteri turco, il direttore degli Affari dell'Unione europea, Faruk Kaymakci, e il Segretario di Stato del ministero degli Affari esteri svedese Robert Rydberg. Lo ha fatto sapere il ministero degli Esteri turco con un comunicato in cui si legge che "durante le consultazioni, si discuterà ampiamente delle relazioni bilaterali tra Turchia e Svezia oltre che riguardo ai rapporti tra Turchia e Ue e a questioni attuali a livello regionale e internazionale".