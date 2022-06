Ucraina, Medvedev: "Se Nato invade Crimea sarà terza guerra mondiale"

In un'intervista ad Argumenty i Fakty riportata dalla Tass ha poi aggiunto: "Per noi fa parte della Russia, e questo è per sempre. Qualsiasi tentativo di invaderla equivarrebbe a una dichiarazione di guerra contro il nostro Paese"

La possibile adesione dell'Ucraina alla Nato rappresenta un pericolo maggiore per la Russia rispetto all'adesione di Svezia e Finlandia, ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev in un'intervista ad Argumenty i Fakty riportata dalla Tass. Medvedev ha poi aggiunto: "Per noi la Crimea fa parte della Russia, e questo è per sempre. Qualsiasi tentativo di invadere la Crimea equivarrebbe a una dichiarazione di guerra contro il nostro Paese. Se uno Stato membro della Nato fa una tale mossa, portera' a un conflitto contro l'intera Alleanza del Nord Atlantico, la terza guerra mondiale, un disastro totale" (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).