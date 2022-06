Dmitrij Medvedev, chi è l’ex presidente russo. FOTO

7/10 ©Getty

In apparenza più liberale del suo predecessore, Medvedev ha portato avanti un programma di modernizzazione del Paese. Durante il suo mandato, ha firmato il trattato di riduzione delle armi nucleari New START con gli Usa di Obama (in foto). La Russia ha poi combattuto e vinto la seconda guerra in Ossezia del Sud. Medvedev ha anche lanciato una campagna anticorruzione. In anni più recenti l’oppositore Alexei Navalny ha però lanciato proprio su di lui pesanti accuse di corruzione