Ucraina, Stoltenberg: "Nato si rafforza, avremo 300 mila uomini"

Al vertice della Nato in corso a Madrid i leader approveranno un importante rafforzamento delle proprie difese. "Intendiamo aumentare il numero dei membri delle forze di intervento rapido da 40 mila 300 mila soldati", ha affermato alla vigilia del summit il segretario generale Jens Stoltenberg. Il segretario ha anche precisato che i leader della Nato nel corso del vertice inviteranno ufficialmente anche Svezia e Finlandia: "Con il loro ingresso - ha aggiunto - tutto il quadro dello scacchiere baltico-scandinavo verrà rafforzato". Questo passaggio darà il via al processo di ratificazione dei nuovi candidati da parte di tutti gli alleati. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)