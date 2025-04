Guerra Ucraina Russia, Witkoff su Putin: "Aperto a pace permanente"

L'inviato speciale della Casa Bianca dopo aver incontrato Putin a San Pietroburgo per la terza volta, in un'intervista a Fox News ha parlato "di un'intesa che vede emergere" e della presenza di due consiglieri chiave di Putin, Yuri Ushakov e Kirill Dmitriev, all' incontro. "Penso potremmo essere sul punto di qualcosa che potrebbe essere molto, molto importante per il mondo" ha aggiunto Witkoff