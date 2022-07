6/10 ©IPA/Fotogramma

Il contratto dovrà avere una durata di almeno 24 mesi ma non è vincolante. Il beneficiario potrà decidere di cambiare operatore e, in questo caso, resterà fermo il suo diritto a utilizzare l’ammontare residuo del voucher per la sottoscrizione di un nuovo contratto. I livelli di connettività, in tale circostanza, dovranno continuare a essere almeno quelli in base alla quale il destinatario aveva usufruito della misura