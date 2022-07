6/10 ©IPA/Fotogramma

In questo modo le banche possono cedere i bonus edilizi e del 110% anche a coloro che sono dotati di partita IVA: come sostiene l’emendamento, la nuova cessione si applicherà anche alle cessioni o sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti, che avverrà prima del 16 luglio 2022