Il governo ha fatto sapere che non vuole concedere ulteriori proroghe per il Superbonus, dal momento che i fondi a disposizione sono finiti. Sul tavolo del braccio di ferro tra esecutivo e partiti di maggioranza sembra esserci invece un’apertura per l'ampliamento delle cessioni del credito: su questo tema potrebbe arrivare in Parlamento l'ennesima modifica

