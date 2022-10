4/8 ©Ansa

IL CASO – In questa circostanza, la maggiorazione è prevista esclusivamente per i figli minorenni in base al loro grado di disabilità e può andare da un minimo di 85 euro fino ad un massimo di 105 euro, solo per l’anno 2022, per ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni. Sul suo sito l’Inps ha pubblicato le tabelle dei conguagli in arrivo in cui è possibile verificare cosa succede a seconda delle circostanze

Assegno unico, possibile fare domande senza Isee: le novità