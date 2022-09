9/12 ©IPA/Fotogramma

BONUS INTERNET/2 - La misura dovrebbe consistere in un voucher da 300 euro per nucleo familiare, utilizzabile per avere uno sconto sul prezzo di attivazione del contratto o sull’importo dei canoni di erogazione da corrispondere al fornitore. Il Bonus internet non dovrebbe essere legato al reddito basso o a un Isee che ricade sotto una certa soglia: le famiglie potranno usarlo nel caso in cui non dispongano di alcun servizio di connettività oppure a fronte del passaggio da servizi con connettività inferiore a 30 Mbps a servizi con connettività ad almeno 30 Mbps