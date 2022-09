1/6 ©Ansa

Il Bonus trasporti è stato rinforzato con 10 milioni di euro, che si vanno a sommare ai 180 milioni già stanziati per il 2022. La misura è pensata per mitigare le spese delle famiglie sui costi di trasporto per studenti e lavoratori, attraverso un buono da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. E le richieste sono già molte: ecco tutti i dettagli

