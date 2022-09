8/8 ©IPA/Fotogramma

UN BONUS NON BASTA – Per questo viene da pensare che non sia sufficiente il bonus 60 euro dedicato al trasporto pubblico pensato dal governo, specie in un momento nel quale vengono ridotti in tutta Europa i prezzi dei mezzi pubblici: come osserva Il Fatto Quotidiano in Spagna il governo ha deciso di rimborsare al 100% i costi dei mezzi pubblici da settembre fino a fine 2022 mentre in Germania è stata fissata la cifra simbolica di nove euro per gli abbonamenti mensili