Milano, bonus Atm fino a 60 euro al mese: cos'è e chi può chiederlo

Da settembre fa il suo esordio il bonus trasporti , la novità introdotta dal governo Draghi per dare un sostegno a chi utilizza i mezzi pubblici nelle città italiane. Il bonus sarà valido anche per gli abbonamenti Atm a Milano. "Come tutti gli operatori di trasporto pubblico - ha scritto Atm sul suo sito -, siamo al lavoro per rilasciare il Bonus trasporti ai nostri abbonati secondo le tempistiche stabilite a livello governativo (il sito del Ministero del Lavoro per le domande non è ancora online). Aggiorneremo questa pagina non appena avremo definito le modalità più semplici e veloci per inviare la richiesta".

Il bonus

Si tratta di un incentivo stabilito dal Decreto Aiuti e stanziato con un fondo nazionale per il 2022 e permette di ricevere un contributo massimo di 60 euro per comprare abbonamenti mensili (anche più mensilità) o annuali al trasporto pubblico. Possono ottenere il bonus le persone fisiche con un reddito nel 2021 non superiore a 35.000 euro e va richiesto entro il 31 dicembre 2022. Le domande verranno accolte fino a esaurimento delle risorse del fondo. Inoltre il bonus va speso entro lo stesso mese nel quale viene rilasciato. Se il bonus non viene usato entro il mese di emissione l'incentivo si annulla e non si può presentare una seconda richiesta nello stesso mese. Per fare la richiesta ci si dovrà collegare al sito www.bonustrasporti.lavoro.gov.it (non ancora online) con Spid o Carta di identità elettronica (Cie). Se si usa un buono da 60 € per comprare un abbonamento di importo inferiore la differenza torna nelle disponibilità del fondo. Non si possono presentare richieste per la cifra non usata.