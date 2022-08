Bonus trasporti per lavoratori, studenti e pensionati: come funziona

Nel Decreto Aiuti bis è stato inserito per la misura un finanziamento aggiuntivo di 101 milioni di euro. Pensata per sostenere le categorie economicamente più fragili, l’agevolazione sarà dedicata a chi nel 2021 aveva un reddito complessivo non superiore a 35mila euro e consisterà in un contributo massimo di 60 euro per abbonamenti - mensili o annuali - di metropolitane, autobus, mezzi regionali e interregionali e treni nazionali