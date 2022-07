1/10 ©Ansa

Si fa largo anche in alcune realtà italiane l'ipotesi di rendere i trasporti pubblici gratuiti (o quasi). Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al congresso del Psi ha detto: "Penso che sia possibile trovare delle risorse per realizzare un investimento forte per avere la gratuità o quasi del trasporto pubblico, dei treni, degli autobus durante l'autunno". Un'idea che è già realtà in altri Paesi e anche in alcune città italiane

GUARDA IL VIDEO: Istat: inflazione giugno +8%, record dal 1986